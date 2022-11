VIDEO: Señora acusa a Karely Ruiz que destruyó su matrimonio por sus fotos

Su popularidad se mantiene en niveles extremadamente altos y ante esta situación, que no tiene por qué sorprendernos, es que suceden ciertos casos como estos donde una señora acusó a Karely Ruiz de ser la responsable de destruir su matrimonio con sus fotos.

La originaria de Monterrey ha ganado un gran número de adeptos a partir de su incursión en la plataforma OnlyFans, misma en la que muchos hombres la siguen con fervor e incluso se han convertido en sus mayores admiradores, algo que no tiene por qué sorprender si consideramos su belleza y el impacto que tiene en dicha red social. Y dentro de esto ha sucedido una situación muy peculiar que la involucra.

¿Cuál es la acusación a Karely Ruiz por parte de una señora? La mujer afirma que la influencer destruyó su matrimonio debido a las fotografías que comparte dentro de su espacio de OnlyFans. Aunque su expareja intentó explicarle que se trata de una mujer de la farándula esto no fue suficiente para revertir los hechos. Incluso, tiene la sospecha de que entre su marido y la guapa modelo pasó algo más ya que "le gustan mayores".

A pesar de no saber si tenían contacto o no, la dolida mujer sostuvo que le encontró imágenes de la joven de 22 años en el celular e incluso declaró: “Karely Ruiz destruyó mi matrimonio, porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi exesposo. Yo le reclamé y él me dijo que era una famosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz”.

Lo llamativo de esta situación es que la mujer dijo que no le consta que haya algún tipo de relación entre su ex y la influencer, pero de todas formas dijo: “yo creo que sí porque alguna vez escuché que le gustan mayores a ella, entonces sí se pudo haber fijado en mi marido”.

Como era de esperarse, esto detonó todo tipo de comentarios, pues es algo fuera de lo común. En definitiva, no hay nada concreto y por ahora es difícil considerar (por no decir imposible) sostener que Ruiz haya tenido una relación con el hombre en cuestión.

