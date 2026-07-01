5 manualidades de Derpy, el misterioso tigre de KPop Demon Hunters; ideas con materiales fáciles de conseguir

Las Guerreras KPop es una película llena de personajes entrañables que rápidamente se ganaron el corazón del público, y entre ellos destaca Derpy, el misterioso y chistoso tigre que con su lengüita le entrega mensajes a Rumi. Si conoces a alguien que es muy fan, a continuación te compartimos increíbles manualidades de KPop Demon Hunters que se centran en el felino azul.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas para hacer figuras de Derpy

1. Tarjeta de papel

Comenzamos el listado con una idea muy divertida y original, que consiste en una tarjeta que cuenta con movimiento; puede servir como tarjeta de felicitación en un cumpleaños o simplemente para hacer sonreír a alguien. Solo necesitas papel (de preferencia grueso), tijeras y cuadros de cinta adhesiva doble cara.

2. Colgante con movimiento

Usando solo papel, tijeras, perforadora y clips caseros, puedes crear un adorno colgante de este tierno personaje de KPop Demon Hunters. En el tutorial se hizo un dibujo de Derpy y se trabajó a partir de ahí, pero también puedes hacer la manualidad con una ilustración del tigre como plantilla, lo cual podría resultarte más fácil.

3. Muñeco de papel de Derpy, entre las mejores manualidades de KPop Demon Hunters

A veces resultan increíbles las creaciones que puedes lograr únicamente con papel, y un ejemplo es este muñeco 3D inspirado en Derpy de KPop Demon Hunters. Un creador de contenido coreano compartió su propia plantilla para crear el muñeco de origami, con alta precisión; es gratis para descargar y tiene tutorial.

4. Separador de libros de Derpy

Aquí tenemos una de las manualidades de KPop Demon Hunters que no solo destacan por bonitas y creativas, sino por su funcionalidad. Esta idea de origami permite crear un separador de libros con temática de Derpy.

5. Amigurumi de Derpy

La última idea de nuestro listado es un tierno y adorable muñeco hecho de crochet, que puede servir como un llavero o es posible llevarlo como colgante en tu bolsa. Esta creadora de contenido hizo un tutorial completo en YouTube para hacer tu propia versión del amigurumi.