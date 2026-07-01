Claudia REVELA que ya tiene estrategia para este miércoles en MasterChef 24/7; le dan consejo clave

Claudia tiene tiempo de sobra para planear su estrategia en este Miércoles de Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 , y aunque la dinámica y los retos que enfrentará aún son un misterio, la cocinera ya tiene una idea definida de a quién quiere y a quién no para trabajar en conjunto... ¡se la confesó a la Chef Isabel Carvajal, y así reaccionó la maestra!

¿Con quién le gustaría trabajar a Claudia en la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7?

Este miércoles 01 de julio, Claudia fue a la Cocina Oculta para tomar una clase privada con la Chef Isabel Carvajal que, a decir de la "Maestra de Fuego", será determinante para la competencia de esta noche... ¡ la participante se enseñó a hacer tacos al pastor desde cero , pero también soltó algunas revelaciones impactantes!

La Chef Isabel Carvajal, consciente de que las estrategias están a la orden del día en la cocina más famosa de México, le preguntó a Claudia si ya había pensado en alguien para su equipo de esta noche y ella aceptó que sí.

"Si me dejan escoger, quiero agarrar la gente con la que ya he trabajado bien (…) me gustarían Diego, Julio, Nora, Luis y Lancer", reveló Claudia. ¡Las cosas tomaron otro tono cuando la Maestra quiso saber con quiénes no querría trabajar!

"Con Camila, Jazmín e Ixdit… no me gustaría porque como que chocamos, aunque sé que tengo que trabajar con todos", reconoció.

La Chef Isabel Carvajal respetó su opinión, pero le dio un consejo muy importante como empresaria: "Sí, tienes que aprender a trabajar con todos porque allá afuera no puedes escoger; aquí sí tienes esa ventaja, pero créeme que si logras trabajar bien con ellas te va a beneficiar", dijo.

Claudia recordó que al inicio se le dificultaba mucho trabajar con Ramahá hasta que le dio una oportunidad y les fue bastante bien en el reto gracias a las ideas del yucateco para los platillos. "Lo que es fácil no te hace crecer, y lo que es difícil o lo que te hace retar, de ahí aprendes", le confió la Chef Isabel Carvajal.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.