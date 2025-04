Flaminia Villagrán habla sobre la supuesta paternidad de Leonardo García

Después de que una revista publicara una nota en la que se aseguraba que Leonardo García había recaído en el alcoholismo y que, incluso, había agradido a su novia Flaminia Villagrán, esta da la cara y habla al respecto.

¿Qué dijo Flaminia Villagrán?

“Si realmente hubiera pasado algo así, yo creo que uno tiene que poner límites, ¿verdad? Todas las parejas tienen sus altas y bajas pero a nosotros, gracias a Dios, nos va súper bien”, dijo.

“Él está súper bien, lo que sacaron en la revista fue que salió unos días con sus amigos, que yo estaba allá y que él estaba acá, pero yo creo que eso es completamente normal, que salga con gente a la que le tiene aprecio”, agregó.

¿Leonardo García quiere ser papá?

En temas amables, Flaminia dejó en el aire la duda sobre si habrá boda con Leonardo García, aunque confirmó que el actor le ha expresado su deseo de convertirse en padre a su lado.

“Sí, me ha dicho varias veces que quiere ser papá, es un deseo que él ha tenido desde hace tiempo”, recalcó Flaminia Villagrán.

¿Leonardo García tiene una hija no reconocida? Hablando de paternidad, Flaminia se refirió a Nicole Curiel, actriz que asegura es hija no reconocida de Leonardo García.

“Lo que sí sé, es que él ya se realizó dos pruebas que salieron negativas porque me dice: ‘Si a mí me hubiera salido positivo en dado caso, yo me responsabilizo, pero las pruebas salieron negativas’, ahí no hay nada que nosotros podamos hacer”, aseguró Flaminia Villagrán.

Finalmente, sobre los planes de Margarita Portillo de esparcir las cenizas de Andrés García sobre las playas de Acapulco, Flaminia dijo que no sabe si Leonardo o sus hermanos serán parte de dicho momento.

“Yo soy testigo de que él siempre ha tratado de localizar a su papá, de hecho, un par de ocasiones nosotros fuimos a Acapulco y no nos contestaban el teléfono porque ella le quitó el teléfono a Don Andrés, él siempre ha querido ser parte de todo el proceso, pero es un poquito complicado”, finalizó.