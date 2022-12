Flor Amargo rompe en llanto y se declara no binaria.

Flor Amargo ha dado de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo después de que denunciara haber sido víctima de fraude y que le vaciaran una de sus cuentas; sin embargo, en los últimos días volvió a atraer las miradas al romper en llanto debido a las críticas que ha recibido por usar lenguaje inclusivo y declararse no binaria.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas.

La cantante y creadora de contenido publicó hace un par de días un video llorando porque otras personas no respetan su identidad de género no binaria, lo cual quiere decir que no se identifica ni con los hombres ni con las mujeres.

La cantante que explotó contra todas las personas que criticaron el nombre de su nuevo álbum y el uso de lenguaje inclusivo. “Toda la gente se me ha ido encima por usar lenguaje inclusivo, ‘ese no es el lenguaje del español’, ‘no existen las personas no binarias’, no existo, nunca existí para la sociedad. O sea, ¿me están diciendo que no existo?”.

“¡Claro que éxisto! Soy no binarie, ni hombre, ni mujer, soy un alma y así se va a llamar el disco, no binarie. Y a las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizás no quieren, no encajan, pero a fuerzas la sociedad te quiere hacer o eres hombre o eres mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti”, declaró.

Posteriormente, sorprendió con una peculiar interpretación en piano, misma que llamó “piano trans”, con la cual intentó explicar un poco más sobre las personas que son no binarias y comparó las teclas del piano con los genitales de las personas. “Sus órganos no los definen. Tú eliges qué sinfonía tocar”.

¿Cómo se llamará su nuevo álbum? Como mencionamos anteriormente, el nuevo álbum de Flor Amargo llevará por nombre “no binaria”, aunque no reveló más información sobre el género musical ni tampoco sobre las canciones que conformarán este nuevo material.

¿Qué más dijo Flor Amargo?



La polémica cantante también hizo una reflexión sobre la Navidad y aseguró que muchas personas buscan encajar cuando lo que deberían hacer es aceptarse como son: “Que tu Navidad sea trans, transiciona de lo material a lo espiritual, de la compañía barata a la soledad, del dolor a la flor. Ser trans es vivir. Un día te darás cuenta de que desperdiciaste tu tiempo pareciendo algo que nunca fuiste por ENCAJAR. Para encajes ya están las telas, tú DESENCAJA con tus conceptos de éxito, de género, de amor, DESAPRENDE, hazte ese favor es tu única vida”.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

Estos comentarios y el uso del lenguaje inclusivo han repercutido en la carrera de Flor Amargo, principalmente en sus redes sociales, pues Flor Amargo aseguró que siendo una persona no binaria perdió 10 mil seguidores, tanto personas heterosexuales cisgénero como de la comunidad LGBT+.

Aunque las críticas en su contra no se hicieron esperar y algunos fans le sugirieron que creara otra cuenta para hablar únicamente de sus preferencias sexuales y otras donde solo mencione su música, pues al parecer no están muy de acuerdo con la forma de pensar de la cantante, no así con su música.