VIDEO: Flor Amargo llora tras ser estafada y quedarse sin un peso.

Trabajar para hacerse de sus cosas y crear un patrimonio es lo que todos los seres humanos hacemos; sin embargo, hay algunos abusados, por llamarles de alguna forma, que abusan de las personas para despojarlas de sus cosas, tal como le sucedió a Flor Amargo, quien fue despojada de todos sus ahorros que tenía destinados para solventar unas deudas.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un video que alertó a todos sus fans, ya que la rabia e impotencia en ella eran evidentes, por lo que no pudo evitar derramar unas lágrimas luego de que le vaciaran una cuenta donde tenía 70 mil pesos.

“Hola, pues si ven que tengo lágrimas en los ojos es porque me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos que eran para pagar seguros, me quitaron todo mi dinero, era para seguros y cosas que necesitaba pagar porque ya casi es fin de año, lloro, más que por la estafa… ahora que tengo 0.20 centavos en mi cuenta, saben que tengo lo más valioso, tengo un amigo que me ama y me quiere, se llama Leo”, dijo Flor Amargo.

La intérprete de “Busco a alguien” y “Otros labios”, entre otras, quiso buscarle el lado positivo a tan desafortunado hecho y aseguró que, aunque se haya quedado sin sus ahorros, se alegra porque no le hicieron ningún daño y se encuentra bien de salud.

“Cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes a un amigo y te pierdes a ti, cuando pierdes la fe pierdes todo y yo les digo a todos los que están pasando por un momento difícil que confiemos, nunca me había pasado, me quedé con 0.20 centavos y tengo muchas deudas”, añadió entre lágrimas.

¿Cómo lograron estafarla? Visiblemente afectada, Flor Amargo reveló que le llamaron supuestamente de su institución bancaria para pedirle algunos datos y hacer algunas operaciones, pero todo se trató de un fraude.

“Qué bueno que me estafaron, ahora puedo decirles, uno: cuídense porque marcan cono si fueran de verdad o sea de verdad te dicen ‘deposita aquí, deposita allá’, no le estamos pidiendo nada, te hacen esperar como tres horas”, relató.

Por último, Flor Amargo señaló que es de vital importancia verificar datos antes de dar alguno. “Sirvió para valorar la vida porque yo sigo aquí, me pongo a tocar en la calle (recupero dinero) pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad. ¿Cuánta gente no se suicida por bancarrotas?, hay que aprender a vivir cuando no hay y también cuando hay”, finalizó.