Esta es la fortuna que cobra Kiss por una FOTO detrás de un cristal.

Kiss es una de las bandas más icónicas e importantes en la historia del rock mundial y recientemente se encuentra visitando diferentes partes del mundo con su gira “The End of the Road Wolrd Tour”; sin embargo, lo que parecía ser una fiesta se convirtió en una ola de críticas, ya que se dio a conocer que la agrupación liderada por Gene Simmons estaría cobrando nada más y nada menos que 750 dólares por una fotografía en donde los integrantes se encuentran detrás de un vidrio de acrílico.

Kiss es una máquina de hacer dinero gracias a sus looks estrafalarios e irreverentes, así como por su sonido rock que destaca con temas como “I was made for lovin’ you”, “Rock and roll all nite”, “Heaven´s on fire”, entre otros, sin mencionar su impresionante campaña de mercadotecnia, por lo que todo fan y no tan fan querría una foto con esta banda mientras Simmons saca la lengua.

Kiss cobra 750 dólares por foto

No obstante, la banda formada en 1973 en Nueva York, Estado Unidos, se volvió tendencia y no precisamente por su gira ni por sus shows, sino por cobrar la nada módica cantidad de 750 dólares por una foto, pero lo que llamó la atención es que los integrantes de la agrupación se encuentran detrás de un cristal.

Esto desató infinidad de críticas y los hizo virales en redes sociales; sin embargo, todo tiene una justificación y es que los cuatro integrantes de la banda superan los 60 años de edad, lo que los convierte en población de riesgo en plena pandemia.

Sin embargo, esta práctica no es nueva para Kiss, ya que lo han venido haciendo desde que volvieron los conciertos presenciales, pero eso no quita el descontento de la gente, pues aseguran que la banda se está aprovechando de que será la última vez que los verán en acción arriba de un escenario.

Pero la cosa no termina ahí ya que otros usuarios han asegurado que los personajes que se toman las fotos no son los verdaderos integrantes de la agrupación (Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley), lo que aumentado las críticas.

Kiss comenzó su gira del adiós el pasado 19 de abril en Chile, luego se trasladó a Argentina, donde tocaron para 50 mil personas en Buenos Aires y continuarán por diversas ciudades de Estados Unidos.