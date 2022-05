Esta es la FOTO que Amber Heard no podrá usar contra Johnny Depp.

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp sigue dando mucho de qué hablar, ya que todos los días se generan noticias nuevas que pueden darle un giro inesperado al caso.

Uno de los nuevos detalles que se ha dado a conocer de la complicada relación que tuvieron Johnny Depp y Amber Heard a lo largo de casi diez años, dejó a todos impresionados.

TMZ publica foto obtenida departe de los abogados de Amber, esta foto iba a ser presentada como “evidencia” pero la foto fue negada en la corte.

Porque hay fotos de labios partidos pero jamás un moretón en la cara? #JohnnyDepp #AmberHeard #JusticeForJohnnyDeep pic.twitter.com/P6fr7OzjYq — Maria Fernanda (@mafermaurtua) May 11, 2022

Te puede interesar: Ella es la actriz que supliría a Amber Heard en Aquaman.

La foto que pudo cambiar todo en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Un portal de internet ha dado a conocer una foto en la que se puede ver a Amber Heard con el labio roto, misma que se presentó a la Corte de los Estados Unidos, no obstante, el juez no la aceptó, ya que no fue en el tiempo establecido.

Fue el portal TMZ quien reveló por primera ocasión la foto, de acuerdo con lo revelado con el medio de Estados Unidos, la imagen de Amber Heard es de 2012, fecha que es un año antes de que la actriz denunciara el primer ataque de Johnny Depp.

No obstante, la defensa de Amber Heard aseguró que es una prueba fundamental de las agresiones de Johnny Depp.

Él usa muchos anillos. Recuerdo que sentí como si mi labio entrara en mis dientes. También vi sangre en la pared

A pesar de todos los argumentos presentados por la defensa, el juez no aceptó la imagen, porque no se presentó como prueba dentro del juicio.

No es lo único polémico en las declaraciones de Amber en el juicio, ya que todas han sido cuestionadas por los fans.

También te puede interesar: Difunden impactantes FOTOS de Johnny Depp agredido por Amber Heard.

Me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza