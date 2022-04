VIDEO: Confunden al Capi Pérez con el Estafador de Tinder.

¿Has escuchado hablar del estafador de Tinder? Probablemente sí, incluso cuenta con un documental llamado “The Tinder Swindler”, el cual narra la historia de tres mujeres que dicen haber sido engañadas por Simon Leviev, a quien conocieron a través de la aplicación para encontrar pareja; sin embargo, esta ocasión no hablaremos del estafador, sino de Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como ‘El Capi Pérez’, nuestro presentador de Venga la Alegría que fue confundido con este personaje durante sus vacaciones en Miami.

La Resolana con El Capi | Programa completo 26 de marzo 2017

Así es, por increíble que parezca, el también comediante reveló a través de una de sus historias de Instagram cómo es que un mesero creyó que era Simon Leviev, el falso millonario que estafaba mujeres a través de la app de citas, mientras se encontraba de vacaciones en Estados Unidos con su esposa Itzel.

Te puede interesar: ¿El Capi Pérez es el hijo perdido de Nataly Gutiérrez, de Exatlón?

La pareja se encontraba en un restaurante de Miami, Florida, cuando un mesero se le acercó al ‘Capi Pérez’ y le preguntó si era famoso. A lo que Carlos dijo que era presentador de un programa en México, pero el mesero siguió aferrado a que era un actor de Netflix.

“En un restaurante al que fuimos aquí en Miami, se me acercó un mesero y me dijo: ¿tú tienes un show? ¿Tú sales en un show o qué?’”, recordó el ‘Capi Pérez’.

“Me dijo: ¿no, no, ¿tú no eres el estafador de Tinder?’, ja ja ja”, añadió. Estas palabras fueron confirmadas por su esposa Itzel, quien se burló puesto que el ‘Capi’ está más “bronceado” que Simon Leviev, quien cobró fama luego del documental de una popular plataforma de streaming.

También te puede interesar: Una experiencia llena de lujos en las trajineras con El Capi Pérez.

Tras dicha anécdota, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos afirmaron que sí tiene un ligero parecido con el estafador. “Es una forma de hacer sentir bien a los clientes, de ganarse la propina”, “Y sí se parecen sobre todo con esos lentes”, “Le hubieras dicho que sí, pero que no te delatara con tu víctima”, “Son iguales, no lo culpo”, fueron algunos de los comentarios.