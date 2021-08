Fotos: Andrea Noli no le exigirá prueba de paternidad a Jorge Salinas.

La querida actriz de origen francés se sincero en exclusiva para nuestras cámaras de Ventaneando y confesó por qué nunca demandó a Jorge Salinas.

A diferencia de muchas otras mujeres, Andrea Noli ha preferido no exigir una prueba de paternidad a Jorge Salinas y demandar así la manutención que por ley le corresponde a su hija Valentina, con la que se sabe, el actor no ha tenido contacto alguno.

En exclusiva para Ventaneando, la actriz revela qué es lo que la ha hecho no proceder legalmente en contra de Salinas.

“Creo que es un derecho que a ella le corresponde cuando sea mayor de edad. El problema es que, de la mano de esto, viene hacerlo partícipe de todo y no tengo interés”, expresó la artista de 48 años.

“Ya después, más adelante. Ojalá las cosas se lleguen a dar para que tengan una relación. Ya se pondrán a mano si es necesario. No necesito eso, no me interesa un apellido o el dinero que pudiera dar, lo que es importante es la presencia del padre”, continuó la actriz de telenovelas.

“Dado que eso no ha sucedido, no tengo otros intereses y no quiero hacer un pleito legal”, subrayó para este programa.

¿Cómo enfrentó Valentina Noli la ausencia de su padre?Andrea Noli confesó en exclusiva para Ventaneando, cómo fue el proceso que enfrentó Valentina al vivir sin la presencia de Jorge Salinas.

“Ha sido un camino donde ella como niña le faltaba y lo extrañaba. Sí me preguntaba, pero ha sido poco a poco. A medida que ella ha ido creciendo y obteniendo madurez, le he ido pasando información sin ningún odio de por medio”, expresó la artista para este programa.

“No tengo intención que crezca con un resentimiento, las cosas son lo que son. Con alegría se puede continuar en la vida…”, continuó.

Andrea Noli formó parte de una exposición colectiva titulada Mujeres en el arte en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde justamente acompañada por su hija Valentina, compartió una de sus más grandes pasiones.

La técnica que usó se llama collage, consiste en combinar piezas, telas, diferentes tipos de materiales y así crear una obra de arte. Valentina siempre me ha apoyado y yo no puedo estar más feliz de que esté conmigoMadre e hija se dedicaron mutuos elogios evidenciando su magnífica relación filial.

“Estoy muy feliz por ella, espero que siga haciendo esto, le compraría si tuviera dinero”, expresó Valentina sobre las obras de arte de su famosa madre.