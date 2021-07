FOTOS: Angélica María y Angélica Vale estarán juntas en 'Angelicales'.

Un show que se trasmitirá vía streaming y coincidirá con la develación de la estrella de Angélica Vale en el paso de la fama de Hollywood.

Será este sábado 24 de julio cuando Angélica María y Angélica Vale estén juntas en ‘Angelicales’, un show que se trasmitirá vía streaming desde Los Ángeles, California, y coincidirá con la develación de la estrella de su hija en el paso de la fama de Hollywood.

“Ella se merece todo, yo la he visto luchar desde que tenia dos años y medio, la vi llorar tantas veces porque no le daban los programas y nunca la llamaron, para ella era mas difícil porque fue hija de artistas.”

Angélica María no quiere su bioserie por respeto a quienes la trataron mal.

La cantante no quiere ventilar a estrellas que le tenían envidia y se portaron mal con ella. Angélica María no quiere tener su bioserie porque destaparía a quienes la trataron mal. La cantante no quiere ventilar a estrellas que le tenían envidia y se portaron mal con ella, dijo a Ventaneando.

“Es difícil porque tendría yo que acusar a la gente que se portó mal conmigo, hay gente muy famosa... contar lo que sucedió, fueron varias las cosas en mi carrera que sí sucedieron muy graves, si se va a hacer una historia sobre mi vida pues tengo que decir la verdad, esta es una carrera difícil, hay obstáculos, traiciones y mucho amor también.”

¿Por qué Angélica Vale tiene sobrepeso? La actriz lo revela.

A seis años de distancia, Angélica Vale por fin logró deshacerse de los kilos de más que tenía por un problema hormonal generado luego de tener a su segundo hijo y ya comienza a recuperar su peso normal.

Fue la propia actriz quien dijo que había comentado su problema de salud desde hace algunos años y nadie le creía, pues se enfocaban en criticar su sobrepeso que pensaban era originado por comer de más.

“No estaba haciendo nada, verdaderamente tengo que decirte no me porté nada bien en la pandemia y bajé de peso, mas o menos ya estoy regresando a mi peso normal, ya después de seis años ya era hora de que bajara de peso, cuando de verdad engordé en la vida fue con mi hijo y me di cuenta que no había sido tan gorda nunca.”