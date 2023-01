FOTOS: Así luce sin lentes y gorra Bizarrap, el famoso productor argentino.

Las repercusiones por el tema más reciente de Shakira no cesan y eso es algo entendible si tenemos en cuenta que sus palabras fueron más que contundentes. Ahora bien, no se habla mucho de la otra parte que participó y hay que hablar de él y en particular cómo luce sin lentes y gorra Bizarrap, el famoso productor argentino.

La colombiana se ha convertido en trending topic luego de formar parte de la Bizarrap Session, uno de los mayores acontecimientos musicales. La oriunda de Barranquilla se convirtió en la artista más reconocida en trabajar con el argentino y el tema en el que comparten créditos ha sido muy celebrado por el público tanto por la letra como por la calidad del sonido y hasta lo pegadizo que es el mismo.

El oriundo de Ramos Mejía, localidad ubicada en las afueras de Buenos Aires, es reconocido por distintos motivos. Por un lado las Session en la que han participado otros artistas de renombre como René Pérez Joglar (ex vocalista de Calle 13) como artistas emergentes que tuvieron un gran cambio en su carrera a partir de esta participación como Quevedo o Villano Antillano. Ahora bien, su apariencia también lo distingue y nos toca hablar de como se ve sin el look con el que posa en cada aparición pública.

¿Cómo luce sin lentes y gorra Bizarrap?

En Twitter circulan una serie de fotos del bonaerense (como le dicen a la gente de su zona) sin usar lentes y gorra. En las mismas contemplamos un cambio notorio como impactante, algo entendible si tenemos en cuenta que sus gafas grandes impiden ver buena parte de su rostro.

Lo guapo que se ve Bizarrap sin lentes pic.twitter.com/ru4YLG2qgw — marcos (@kiIosdeamor) January 15, 2023

En alguna oportunidad Bizarrap ha comentado que prefiere que su música sea más motivo de conversación antes que su apariencia y por eso se resiste a dejarse ver.