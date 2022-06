Las FOTOS de Carlos Rivera que se hicieron virales: “Esto es eterno”.

Hace unas semanas nuestra guapa conductora Cynthia Rodríguez reveló que saldría Venga La Alegría para tomarse unas merecidas vacaciones junto a su amado Carlos Rivera, así lo ha revelado la feliz pareja en sus respectivas redes sociales donde han dado detalles de su viaje por Europa.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un rarito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo Cynthia cuando anunció que saldría de nuestro matutino.

Muchas han sido las imágenes que han circulado en redes sobre las merecidas vacaciones que la feliz pareja está disfrutando de lo lindo por Europa. Cynthia ha compartido algunas imágenes y videos desde la icónica Fontana di Trevi, desde donde aprovechó para lanzar una moneda y pedir un deseo.

“Que se nos cumpla”, escribió la también presentadora sobre el video que compartió en sus historias de Instagram.

En las últimas horas cautivó a sus fans compartiendo unas espectaculares fotografías de su visita al Coliseo de Roma. También destacó una imagen que circuló en diferentes medios, en donde aparecen saludando a su santidad el Papa Francisco.

Carlos Rivera presume sus vacaciones por Europa

El intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Te esperaba” y “100 años”, entre otros, compartió hace unos días una fotografía al interior de la Capilla Sixtina donde lució un impresionante traje negro que estilizaba su fornido cuerpo, dejando boquiabiertos a sus fans.

Al igual que su amada, Carlos Rivera publicó algunas imágenes de su visita al Coliseo de Roma, en la imagen aparece de pie con los brazos abiertos, mientras que de fondo se ve el coso romano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1980.

“Y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos…”, escribió el ganador de la tercera generación de La Academia.

Pero eso no es todo, también compartió una historia donde aparece recargado sobre el barandal que protege al Coliseo Romano y la acompañó con un extracto del tema “Te amo hoy”, el cual canta a dueto con Vanesa Martin.