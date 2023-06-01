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FOTOS | Famosos que le dieron batalla a la neumonía; algunos de ellos perdieron su lucha ante la enfermedad.

Estos son los famosos que casi mueren por neumonía pero lograron vencer la enfermedad.

Por: Maribel Velázquez

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