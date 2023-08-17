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FOTOS | Kuno Becker y el ser que lo ayudó a dejar las adicciones

Kuno Becker estuvo en el claquetazo de la nueva serie de Azteca UNO “Doctora Lucía” y durante la entrevista pudo decirnos quién le ayudó a dejar las adicciones.

Por: Caleb López

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