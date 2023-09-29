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FOTOS | Luis Miguel y Sergio Basteri: ¿Por qué están distanciados?

Luis Miguel y su familia siempre han dado de qué hablar. Nosotros buscamos a Octavio Foncerrada para saber qué pasó con él y con su hermano Sergio Basteri.

Por: Caleb López

FOTOS | La nueva demanda laboral que puede enfrentar Luis Miguel.

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