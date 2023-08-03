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FOTOS | Lupillo Rivera y su nuevo disco tienen dedicatoria especial
Lupillo Rivera habló con los reporteros y reveló que su nuevo disco tiene una dedicatoria especial para todas sus exparejas. ¿Qué más pudo contarnos?
Lupillo Rivera y su nuevo disco tienen dedicatoria especial
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