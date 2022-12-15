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FOTOS | Le extirparon un tumor a la cantante Mariana Seoane.
Mariana Seoane pudo hablar con Ventaneando EN EXCLUSIVA para relatar la manera en la que los médicos pudieron extirparle un tumor que estaba en su garganta.
Le extirparon un tumor a la cantante Mariana Seoane.
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