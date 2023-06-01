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FOTOS | Marimar Vega, la terapia y las relaciones tóxicas del pasado.

Marimar Vega habló con la prensa durante una alfombra roja y reveló que su relación con Horacio Pancheri se convirtió en algo muy tóxico. ¿Qué más nos dijo?

Por: Caleb López

Marimar Vega y las relaciones tóxicas del pasado.

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