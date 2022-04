FOTOS: Revelan identidad de la mujer que apareció con Christian Nodal.

Christian Nodal ha estado en medio del ojo del huracán tras su rompimiento con Belinda, pues el cantante de regional mexicano ha estado metido en problemas legales por incumplir con algunas de sus presentaciones, sin mencionar que su madre fue diagnosticada con un tumor maligno.

Así respondió Christian Nodal cuando lo captamos en Chihuahua.

Sin embargo, eso no es todo, ya que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” también ha sido visto muy alegre con dos mujeres diferentes, la primera, Mariana Ríos, modelo colombiana a la que el cantante habría conocido durante una fiesta que su amigo Gera MX ofreció en Cancún, Quintana Roo, y la segunda, Aurora Cárdenas, una exitosa empresaria de bienes raíces.

A #Nodal lo cachan con una morena . Hasta el momento se le había conocido pura oxigenada … mi Yolis Saldivar y Selena ?? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/ykxp8obs04 — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 11, 2022

A dos meses de la abrupta ruptura con Belinda, Christian Nodal se habría dado una nueva oportunidad en el amor y todo parece indicar que la ganona del corazón del cantautor mexicano es Aurora Cárdenas, con quien se le vio recientemente en una fotografía difundida en redes sociales.

¿Quién es Aurora Cárdenas, mujer captada con Christian Nodal?

Se sabe que el nombre de la misteriosa mujer cuya identidad era hasta hace poco desconocida responde al de Aurora Cárdenas, una importante persona en el mundo inmobiliario que cuenta con certificaciones Máster en ventas globales y diplomados especializados en bienes raíces y estrategias; así como el reconocimiento de diversas empresas debido a que ha sido una de las mejores vendedoras en distintos años.

Actualmente, la presunta nueva pareja sentimental de Christian Nodal es CEO de la empresa I Did i for you y tiene más de 10 años de experiencia en todo lo relacionado con las bienes raíces, por tanto, se especula que Aurora y Christian pudieron haberse conocido cuando el cantante quiso adquirir una propiedad.

Aurora Cárdenas se define como una mujer “fuerte, valiente, muy apasionada” en su trabajo y cada ámbito de su vida, además, su belleza es indudable, algo que le ha valido aumentar sus seguidores a cada minuto, pues en su cuenta de Instagram refleja su físico y carisma. Sin embargo, hay un dato que llama mucho la atención, ya que en sus publicaciones no existe rastro alguno de algún novio o pareja, lo que aumenta los rumores de una posible relación con Christian Nodal.

Por si fuera poco, la mamá del intérprete de “De los besos que te di”, Cristy Nodal, sigue a Aurora Cárdenas en Instagram, lo que acrecienta más los rumores.