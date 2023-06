Fotos: Piqué y Clara Chía lucen muy enamorados en boda de Marc Piqué.

No hay fecha que no se llegue ni plazo no que no se cumpla, ya que el día de ayer se casó Marc Piqué, hermano de Gerard. El evento llamó la atención por dos cuestiones, la primera que Milan y Sasha no estuvieron presentes; la segunda por las fotografías del exBarcelona y Clara Chía Martí.

La boda de Marc Piqué y María Valls se llevó a cabo en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt. Al evento acudieron Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira, padres del exfutbolista, además de amigos y familiares de ambos, reportó Europa Press.

¿Piqué y Clara Chía anunciaron su compromiso?

Diversos medios aseguraron que la polémica pareja aprovecharía tan especial fecha para anunciar su compromiso; sin embargo, esto no sucedió y todo quedó en meras especulaciones, así como la supuesta cláusula con la que Shakira evitaría su compromiso.

📸😍✨💫🌟 pic.twitter.com/7e5uFbYtGm — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 23, 2023

¿Cómo la pasaron Piqué y Clara Chía? Los que acapararon los reflectores fueron Gerard Piqué y Clara Chía Martí. La joven española lució un ajustado vestido de tejido dorado, mientras que el exfutbolista portó un impecable traje azul marino con camisa blanca.





Se sabe que Clara Chía fue invitada no solo por ser la novia de Piqué, sino también porque es amiga de María Valls, la ahora esposa de Marc Piqué, incluso se rumora que ella los presentó y fue ahí cuando se dio el flechazo entre ambos.

Después de la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron a una finca construida en los años 40, la cual se encuentra junto al Golf Llavaneres, cerca de Barcelona y que es propiedad de los suegros de Marc.

De acuerdo con diversas fotografías y videos que circulan en redes sociales, la pareja la pasó de maravilla y lució muy enamorada. Cabe recordar que este es el primer evento familiar de relevancia al que Clara Chía va como pareja de Piqué.

Es que yo no puedo más con esa hermosa e inmensa sonrisa de esta niña bella 🥹🫶🏼😍❤ pic.twitter.com/FH1qnu3u4D — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 23, 2023

¿Por qué Milan y Sasha no fueron a la boda de su tío?

Mientras la boda se llevaba a cabo en Barcelona, Shakira y sus hijos se encontraban de vacaciones en Costa Rica, según informaron diversos medios españoles. Sin embargo, la principal razón por la que no acudieron a la boda fue por la cláusula del acuerdo separación de la colombiana y el español, misma que estipula que sólo deben pasar 10 días con su padre durante las vacaciones de verano.