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FOTOS | ¿Piqué es racista? ¡Humillaba a Shakira por ser latina!

Paparazzis españoles confirman que Piqué no solo le fue infiel a Shakira, sino que además, siempre la llamó de manera despectiva por ser latina. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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