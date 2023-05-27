¡Los looks de esta semana de Vanessa Claudio impactaron las redes!

Uriel Estrada se fue al poblado más cercano del Popocatépetl.

Nuestra conductora extrema, Vanessa Claudio dio de que hablar esta semana con los hermosos e increíbles outfits que nos presentó en Al Extremo. Lo cual confirmamos que su versatilidad en tonos, formas, maquillaje y demás, ha hecho la diferencia con cada outfit.

En este look destacó muchísimo por su gran figura, complementándolo con un peinado estilizado y un maquillaje hermoso con tonos similares al vestido. Las redes sociales explotaron de likes y no se hicieron esperar los comentarios como: "Que deslumbrante belleza la tuya, Vane hermosa!!!!".

Llegó el jueves y nos deslumbró con este gran outfit, destacando la falda de 'animal print' que entallaba su cuerpo. La parte de arriba llamaba muchísimo la atención por las mangas, adornando el look con su hermosa sonrisa que no necesitó de ningún accesorio para destacar y presentarte las historias más extremas.

Y para cerrar la semana, lució un vestido en color neón con ciertas aberturas en la parte frontal mostrando más piel, estilizando su cuerpo que con el lucia ¡hermosa! Nuestra conductora Vanessa Claudio , nunca decepciona con cada look que nos presenta en Al Extremo.