Fran Drescher asegura que la violación que sufrió y su cáncer están relacionados.

Uno de los personajes más queridos de la televisión en los años noventa era ‘La Niñera’, interpretada por la talentosa Fran Drescher, quien en el año 2000 reveló que había sido diagnosticada con cáncer de útero.

Sin embargo, Fran Drescher estuvo dos años tratando de encontrar una explicación lógica a lo que le estaba pasando, por lo que tomó la decisión de hacerse una histerectomía radical.

Fran Drescher llegó a una polémica conclusión

Esto llevó a Fran Drescher a concluir que el cáncer que enfrentó tenía una relación directa con el estrés y el trauma que le ocasionó sufrir una violación a punta de pistola en 1985, así con confirmó durante la presentación de su libro ‘N is for The Nanny’.

Creo que no es una coincidencia que yo no lidiara con el hecho de que me violaran y que haya terminado padeciendo un cáncer ginecológico. Experimenté un trauma como víctima de una violación y durante años no analicé cómo me había afectado a nivel emocional. Simplemente seguí adelante con mi vida

Aunque, Fran Drescher sabe que pudieron ser otros factores los que le provocaron el cáncer en el útero, pues aseguró que en su país se vive en una constante exposición a sustancias tóxicas y dependencia a las drogas.

Tenemos que romper los grilletes y empezar a examinar realmente lo que está debilitando nuestro sistema inmunológico, y por qué nuestros cuerpos están reaccionando de una manera que es la enfermedad crónica

Sin duda, hasta la fecha muchos la siguen recordando por su gran papel en ‘La Niñera’, aunque ha tenido participación en otras producciones fue el protagónico que marcó su carrera. No obstante, Fran Drescher, también se ha desempeñado como directora, productora y guionista.