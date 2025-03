Francisco Cantú exhibe a Alicia Villarreal; así dejó claro que sí salieron en plan romántico

Alicia Villarreal sigue estando en el ojo del huracán a raíz de la señal de auxilio hace unas semanas durante uno de sus conciertos por las presuntas agresiones de Cruz Martínez, su todavía esposo, pero también por el supuesto romance que tuvo con Francisco Cantú .

¿Cómo surgió el rumor? En medio del proceso legal que atraviesa con Cruz Martínez, Francisco Cantú reveló que había salido en plan sentimental con ‘La Güerita Consentida’.

“Eso de salir en plan romántico o sea sí, realmente sí. Esto no lo digo yo, esto se desató”, confesó el cantante para el periodista Miguel Díaz.

Te puede interesar: Alicia Villarreal se quebró en el sepelio de su padre, a quien despidió este fin de semana

Alicia Villarreal rompe en llanto, durante presentación, por la pérdida de su padre [VIDEO] Después de este concierto, Alicia Villarreal llegó a la funeraria para velar a su padre, pero no quiso hablar con la prensa.

Pero la cosa no quedó ahí, pues también reveló que Alicia Villarreal le dijo que ya no estaba con su esposo desde finales de 2023, pero el productor seguía visitando su casa por los hijos que tienen en común.

“Cruz ya vive en un departamento, ya no vive conmigo, pero Cruz se va y se queda en la casa cuando yo no estoy porque va a ver a los hijos”, agregó Francisco Cantú.

¿Qué dijo Alicia Villrreal al respecto?

En una reciente exclusiva que Alicia Villarreal tuvo con Pati Chapoy, ‘La Güerita Consentida’ reveló que no tiene ni ha tenido nada que ver con Francisco Cantú. “Francisco Cantú no tiene nada que ver, jamás he salido con él”.

¿Francisco Cantú insiste que sí salió en plan romántico con Alicia Villarreal?

Después de que Alicia Villarreal desmintiera las declaraciones de Francisco Cantú, el cantante confesó a Venga La Alegría que no entiende la negación de Alicia Villarreal.

Te puede interesar: ¿Arturo Carmona seguirá trabajando con Cruz Martínez tras denuncia de Alicia Villarreal?

“Yo no veo nada de malo que ella y yo hayamos estado juntos y solos”, expresó; y agregó: “Avienta la piedra y esconde la mano Hugo Mejuto, porque él era el cupido, él me traía mensajes de Alicia”.

Cantú también dijo que, respecto a la negación de la cantante, todo se salió de las manos y ese es el motivo por el que ahora quieren que se callen, pues busca no entorpecer el proceso legal que enfrenta contra su esposo, Cruz Martínez.

“Yo pienso que se le salió de las manos ese chistesito. Y ahora lo que quieren es que todo mundo se calle para que este proceso legal que aún tiene con su esposo no pase a mayores”, puntualizó.