¿Frank Cuesta asesinó a varios animales? Fans aseguran que lo están obligando a mentir

Frank Cuesta se ha vuelto tendencia en las redes sociales no solo de España, sino de toda habla hispana. El popular youtuber, quien durante varios años compartió contenido sobre vida animal, ha sido acusado de asesinar a varios animales en el santuario que tiene, aunque otra parte de la comunidad señala que está siendo obligado a decir estas cosas.

Todo inició hace unos meses cuando Frank Cuesta fue detenido en Tailandia por, supuestamente, tener animales sin los permisos necesarios. Posteriormente, en los últimos días se filtraron unos audios en donde se menciona que buscaría asesinar a unos perros y unos gatos que lo tenían harto, por lo que tanto él como el resto de su entorno decidieron cerrar sus redes hasta ahora, que volvió a compartir contenido.

¿Frank Cuesta está siendo amenazado por alguien más?

Frank Cuesta recientemente compartió un video en el que, aparentemente, confiesa una serie de cosas que, en primera instancia, sorprendieron a más de un seguidor. En primera instancia aseguró que no tiene cáncer tal y como había mencionado en el pasado para, posteriormente, asegurar que, si bien tiene conocimientos de algunos animales, estos no son profesionales. Finalmente, aseguró que muchos animales de su santuario han muerto por negligencia propia.

“Llevo años tratándome por una mielodisplasia, pero no tengo cáncer. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son profesionales. Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales, nunca he rescatado animales. Aquellos que han muerto en el santuario, la mayoría, han sido por propia negligencia”, sentenció.

¿Qué opinan las redes sociales al respecto?

Este video ha generado una ola de importantes comentarios en las redes sociales, sobre todo por lo extraño que ha sido tomado. Y es que, mientras una comunidad acusó directamente al español de ser un charlatán señalando que esperan que pague todo lo que ha hecho, otro sector bastante grande está seguro que Frank Cuesta ha sido obligado a decir esto sin que sea necesariamente cierto, por lo que resta esperar a que la información siga fluyendo.