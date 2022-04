Frida Sofía reacciona al ser desheredada por Alejandra Guzmán.

El programa La Mesa Caliente dio a conocer supuestos audios de Alejandra Guzmán, donde la rockera confiesa todos los detalles de su herencia.

¡SIGUE EL PLEITO! Frida Sofía no se queda callada y habla sobre su encontronazo con ‘La Chiquis’ Rivera.

En los documentos se puede escuchar a la cantante mexicana expresar que su sobrino Apolo será el dueño de su fortuna, mientras que Frida Sofía solo obtendrá el departamento donde vive en Miami.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos, y por si pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a mi sobrino, me vale. Entonces, también me gustaría hacerlo... si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, se escucha declarar a la intérprete de Llama por favor.

El distanciamiento entre Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán cada vez es más notorio, luego de que la joven acusara a su abuelo Enrique Guzmán de supuesto abuso sexual.

“Y que el 100 por ciento del departamento en donde vive Frida sea para ella y que ella se encargue de su vida, sus cosas y que Dios la bendiga. Yo no necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida”, expresa La Guzmán en los mencionados audios.

Te puede interesar: Frida Sofía olvida la polémica y presenta a su novio. (FOTOS)

Frida Sofía reacciona a las palabras de su mamá

Después de la polémica que desataron los audios de Alejandra Guzmán, Frida Sofía tomó sus redes sociales para mandar una contundente indirecta.

Primero, la intérprete de Ándale publicó la frase “La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie” en su cuenta de Instagram, pero después fue más contundente y directa con sus palabras.

“Cuando te desheredan pero la fiesta sigue”, escribió la cantante sobre el video de un hombre enfiestando en la nieve.

También te puede interesar: Frida Sofía reveló que no tuvo infancia ni recuerdos bonitos con su mamá.