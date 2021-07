Frida Sofía reveló que no tuvo infancia ni recuerdos bonitos con su mamá.

Frida Sofía continúa dando contundentes declaraciones para los medios de comunicación. La cantante ofreció una entrevista para la revista People, donde habló del enfrentamiento con la Dinastía Pinal.

Frida Sofía ha enfrentado polémicas con otras figuras del espectáculo

¡SIGUE EL PLEITO! Frida Sofía no se queda callada y habla sobre su encontronazo con ‘La Chiquis’ Rivera.

La intérprete de Ándale confesó que sus acusaciones de abuso sexual a Enrique Guzmán, no fueron por dinero.

“Yo no soy una mujer que se vende. Si fuera de dinero sería ‘mamá, dame esto y me callo’”, expresó.

Además, Frida Sofía recordó que tuvo una infancia complicada, donde faltaron los buenos momentos con su mamá Alejandra Guzmán.

No tuve niñez. Yo amaba a mi mamá más que a nadie, a mí no me importaba ni mi papá ni nadie. Era mi mamá y era mi vida

Y aunque existen múltiples fotos de Alejandra Guzmán y su hija que inundan la red, Frida Sofía insiste en que la relación con su madre siempre ha sido falsa.

Recuerdos bonitos… no tengo. Yo me presté al show, me presté al ‘esto es una dinastía y tú tienes la obligación de cumplir porque somos intachables’

Frida Sofía lamenta que su mamá no le haya dado el beneficio de la duda

Frida Sofía rompió en llanto cuando recordó que su mamá no creyó en su abuso sexual a manos de Don Enrique Guzmán.

Si tu hija te dijera algo así, ¿piensas que está mintiendo? ¿No le marcarías y le darías el beneficio de la duda?

“No hay relación con nadie de la familia”, continuó la influencer sobre su nula relación con Silvia Pinal y otros integrantes de la familia.

Hace unos meses, la intérprete de Ándale llamó la atención por cambiarse el apellido Guzmán a Moctezuma en las redes sociales.

Sin embargo, Frida Sofía insistió en que fue despojada del apellido de su papá desde muy temprana edad.

“No me estoy quitando nada, mi identidad es Moctezuma; ellos me la quitaron. Yo no estoy quitándome nada”, expresó entre lágrimas.

Sobre el aborto que sufrió años atrás, Frida Sofía confesó que no estaba lista para convertirse en mamá.

Yo nunca voy a traer a un ser inocente a este mundo tan cruel. ¿Por qué aborté? Porque ese bebé iba a sufrir

Por último, la también hija de Pablo Moctezuma dedicó un contundente mensaje a su mamá Alejandra Guzmán.

“Le deseo lo mejor, ojalá que sane, yo no le quiero decir nada”, concluyó.

