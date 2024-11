Frida Sofía envía conmovedor mensaje de despedida a Silvia Pinal

El fallecimiento de Silvia Pinal ha puesto en luto a todo el mundo del espectáculo, pues se trataba de una de las actrices más importantes de su época, quien recientemente se vio envuelta en diversos problemas de salud relacionados con su avanzada edad, aunque siempre estuvo de la mano de sus hijos y nietos, como Frida Sofía.

La joven hija de Alejandra Guzmán compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en donde despide a su abuelita y dice sentirse agradecida de poder haber compartido tiempo con ella, además de reconocer su gran calidad como artista y como persona, mismas que la hicieron de las mujeres más reconocidas en México.

El conmovedor mensaje que Frida Sofía le envió a Silvia Pinal

La joven artista expresó estar agradecida por haber tenido la oportunidad de despedirse de su abuela con un mensaje en donde reconoce lo frágil que es la vida, pero también donde agradece al Universo por los momentos que pasó junto a Silvia Pinal, los cuales dijo ‘no tienen precio’.

“Hoy más que nunca me doy cuenta de que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al Universo y a Dios, a la luz que está más allá de toda la abundancia que me da en momentos que valen, y por los que no tienen precio”, expresó la hija de Alejandra Guzmán.

La nieta de Silvia Pinal también compartió con sus seguidores que tuvo la oportunidad de despedirse de su abuela y que pudo susurrarle al oído que la amaba, además de que expresó que le da paz saber que la actriz conocida como ‘la Diva del Cine Mexicano’ por fin podrá encontrarse con su hija Viridiana, joven que falleció en un accidente automovilístico.

Frida Sofía recibió comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron sus condolencias y desearon pronta resignación a ella y a todos los que conforman la familia Pinal.