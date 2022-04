¿Todo se trató de una extorsión? La casa de Silvia Pinal fue robada.

La casa de Silvia Pinal fue robada. ¿Todo se trató de una extorsión?

Las alarmas se encendieron ayer lunes, cuando trascendió que la casa de Silvia Pinal en el Pedregal de San Ángel había sido asaltada, aunque todo indica que se trató de una extorsión, de la que el sábado pasado, fue objeto una de las dos enfermeras que cuidan de la actriz. Esta última declaró haber recibido la llamada teléfonica de un hombre, asegurando que Sylvia Pasquel tenía un adedudo con él, y que para cubrirlo, había acordado otrogarle varios objetos de valor.

La propia Sylvia Pasquel narró con lujo de detalle los hechos, por los cuales la citada enfermera y un cerrajero, quedaron detenidos mientras se investiga el caso.

Sobre si cree que la enfermera en cuestión estaba coludida con el ladrón, Sylvia respondió.

“El cerrajero y las enfermeras están en investigación, pero el personal de la casa de mi mamá no tiene nada que ver con este asunto. Se me hace demasiado ingenuo que agarre las cosas y se las lleve muy obediente”, expresó.

Sylvia Pasquel recibe misteriosa llamada

Curiosamente, el mismo sábado, Sylvia Pasquel también recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por su sobrina Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

“Me hablaron por teléfono y me dijeron ‘Hola, tía, ¿cómo estás? Habla Frida’. Yo dije ‘Que linda’, pero volteé a ver el teléfono y era un 81 no sé qué, pero mi sobrina vive en Miami y esa no es la clave. En ese momento bloqueé y colgué", declaró a la prensa.

Por cierto que ayer, mientras esperábamos hablar con Silvia, peritos de la fiscalía estuvieon en la casa recabando pruebas, según confirmó Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal.

Están recabando toda la información...

En la casa, también pudimos captar al actor Carlos Ignacio, quien se encontraba ensayando la obra Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?, pero él dijo desconocer lo sucedido: “Hasta ahorita me enteré que había una bronca”.

