Alfredo Adame reveló los primeros detalles de su próxima boda.

Alfredo Adame nos vuelve a dejar con la boca abierta, pero esta vez, no por algún zafarrancho o golpiza en la vía pública, sino porque ha decidido casarse con Magaly Chávez, a quien apenas hace unos meses presentó como su novia.

Platicamos el otro día y le dije: ‘Yo me quiero casar contigo y quiero que seas la mujer el resto de mi vida’, ella me dijo: ‘Yo quiero tener hijos, yo también. Yo me quiero casar de blanco, vestido de novia blanco y por la iglesia’. Estamos entre agosto, septiembre, octubre

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Pero, la susodicha le puso una condición para casarse.

‘Y quiero que te arregles con tus hijos’ Me arreglo con mis hijos, que eso ya lo tenía pensado, es un poco el coraje que me dio, todo lo que hicieron, que la verdad entiendo que fueron alienados por la mamá y manipulados y bueno, se hicieron las cosas que se hicieron

Al final de cuentas, sí son mi sangre, entonces pues ya mandé el mensaje de que ‘Ok, quieren, nos juntamos, nos damos un abrazo, un beso. Y nos damos la mano y se acabó el problema, no lo volvemos a mencionar, sin rencores, sin recriminaciones, sin absolutamente nada, volvemos a ser padre e hijos, yo estoy dispuesto’, espero que haya una respuesta, si es positiva, bueno, la semana que entra nos estaremos juntando y se acabó el asunto

¿Cuál es la condición que Alfredo Adame no aceptó?

En lo que sí no estaría de acuerdo, es en que su futura esposa se acerque a su ex.

También se le ocurrió decir que quiere llevar una relación con la mamá de mis hijos, le dije: ‘Pues si tanto la quieres, llévatela a vivir contigo’, tú crees que yo voy a querer una relación, no, no. Con mis hijos está perfecto, lo demás no

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Los planes van tan en serio que, incluso, la pareja ya empezó a buscar locaciones para el enlace.