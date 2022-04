Ángela Aguilar confirma que está soltera con fuerte mensaje.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar regresaron a los palenques en México.

Quizás para evitar las preguntas en torno a su romance con el compositor Gussy Lau, que tanto revuelo ha causado, Ángela Aguilar reapareció este domingo en el cierre del Festival Cultural Zacatecas en medio de total hermetismo con la prensa. De hecho, fue ingresada al recinto por una calle aledaña, y solo hasta el escenario soltó estas palabras, sugiriendo que ahora está soltera y sin compromiso.

“Mi disco se llama Mexicana Enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, Triste y Sola o Mexicana, Dejada y Soltera... algo así", dijo.

También dedicó un par de canciones para los enamorados y para las “lloronas”.

“Me nominaron para un Grammy americano y ese también lo perdí. Esta canción va dedicada para todas las lloronas”, declaró.

Ángela Aguilar dedica emotivo mensaje

Junto con el público, Ángela recordó a su abuela Flor Silvestre: “En esta pandemia nunca la he sentido tan cercana a mí como ahorita, si me lo permiten, me encantaría rendirle un homenaje a mi abuela”.

Un día antes, su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, se presentaron en el Palenque de la Feria San Marcos en Aguascalientes, pero prefirieron no hablar con nuestras cámaras.

En el escenario, que no pisaba desde hace una década, Pepe recibió la entrega total del público a la hora de cantar sus éxitos, pero también al rendirle homenaje a su padre Don Antonio Aguilar. El encargado de ponerle punto final a la espectacular noche fue Leonardo Aguilar.

Ángela Aguilar encendió la polémica hace unos días, cuando se filtraron sus fotos besando al compositor de canciones Gussy Lau. Días después, la cantante de música regional mexicana publicó un video en Instagram, donde se dijo triste y decepcionada de la persona que publicó las imágenes.

