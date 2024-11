Frida Sofía rechaza reconciliación y manda fuerte mensaje contra Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán

Aunque mucho se especuló que la lamentable muerte de Silvia Pinal sería el pretexto perfecto para una reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, todo parece indicar que no será así, pues la hija de la cantante sorprendió a propios y extraños fuerte mensaje.

Silvia Pinal falleció el pasado 28 de noviembre a la edad de 94 años y, tras la muerte de la última Diva del Cine de Oro Mexicano trascendió una posible reconciliación entre la Guzmán y su hija, rumor que cobró mayor fuerza cuando la cantante confirmó que tuvo un acercamiento con Frida Sofía.

¿Frida Sofía no está interesada en una reconciliación? Sin embargo, horas después Frida Sofía subió a un video a su cuenta de Instagram para expresar el dolor que siente por la muerte de su abuela, Silvia Pinal, acrecentando los rumores sobre una posible reconciliación.

Pero todo parece indicar que la relación con su madre y con Enrique Guzmán sigue fracturada o al menos así lo indicaron los mensajes que publicó la hija de Alejandra Guzmán en redes sociales, mismos que de inmediato se hicieron virales.

¿Frida Sofía mandó una indirecta para Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán?

Frida Sofía respondió algunas preguntas de sus fans en Instagram. En algunas de ellas habló sobre su posible reencuentro con la Dinastía Pinal. Una usuaria le dijo que debería viajar a México para reunirse con su familia, a lo Frida respondió que “los míos están ya en otro plano. Dios conoce mi corazón”.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que otro usuario le sugirió que se acercara a su mamá tras la muerte de Silvia Pinal, pero su respuesta fue contundente y dejó entrever que no habrá reconciliación. “No se puede perder algo que nunca se tuvo”.

¿Cómo reaccionó el padre de Frida Sofía a una posible reconciliación con Alejandra Guzmán?

En una breve charla con diversos medios, Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, fue cuestionado sobre el acercamiento que tuvo su hija con Alejandra Guzmán. “Ojalá, que sea lo mejor. La vida es muy corta y hay que aprovechar”.

Por último, Moctezuma reveló que su hija ha estado en contacto con Alejandra Guzmán tras la muerte de Silvia Pinal. “Hablaron, en estos momentos hay que apoyarse, qué bueno que ya tuvieron contacto y espero que tengan mucho más acercamiento”.

¿Frida Sofía estuvo presente en el funeral de Silvia Pinal?

A pesar de los rumores y especulaciones, Frida Sofía se mantuvo al margen y prefirió no venir a la Ciudad de México para darle el último adiós a Silvia Pinal, quien este sábado recibió un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes y será cremada por la tarde en la funeraria ubicada en San Jerónimo.