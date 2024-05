La fruta que previene el Alzheimer y está disponible todo el año

El Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro y se manifiesta principalmente en la pérdida de memoria y en la disminución de otras funciones cognitivas. Aunque la causa exacta de este padecimiento aún no se conoce completamente, se cree que factores genéticos, ambientales y de estilo de vida pueden desempeñar un papel en su desarrollo.

Esta enfermedad neurodegenerativa daña a millones de personas en todo el mundo. A medida que la población envejece, la incidencia de esta afección va en aumento, lo que hace que la búsqueda de formas de prevenirla sea cada vez más importante y uno de estos métodos es consumiendo la fruta de la cual te hablaré a continuación.

¿Cuál es la fruta que ayuda a prevenir el Alzheimer?

La naranja es una fruta cítrica rica en vitamina C, antioxidantes y otros compuestos beneficiosos para la salud. Estudios recientes han demostrado que el consumo regular de este fruto y otros alimentos ricos en vitamina C pueden ayudar a prevenir el Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. La vitamina C actúa como un potente antioxidante que protege las células del cerebro del daño causado por los radicales libres, que se cree que juegan un papel en el desarrollo de este padecimiento.

Además de la vitamina C, las naranjas también contienen otros nutrientes importantes para la salud del cerebro como folato, potasio y fibra. Estos nutrientes ayudan a mantener la salud de los vasos sanguíneos, mejorar la circulación cerebral y reducir la inflamación, lo que contribuye a la prevención del Alzheimer.

¿Qué hábitos diarios previene el Alzheimer?

Sumado a incluir naranjas y otros alimentos ricos en vitamina C en nuestra dieta, existen algunas medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer.



Mantener una dieta equilibrada.

Hacer ejercicio regularmente.

Mantener la mente activa con actividades intelectuales y sociales.

Dormir lo suficiente y controlar el estrés.

En definitiva, llevar un estilo de vida saludable y mantener una dieta rica en frutas y verduras como la naranja puede ser clave para prevenir el Alzheimer y mantener la salud cerebral a lo largo de los años.

