Vivimos en un momento donde hay una conectividad muy abultada. Un ejemplo claro de esto radica en que los teléfonos y las redes sociales están muy implementadas en nuestra vida. Ahora bien, dado el caso vale la pena conocer maneras de darle un mejor uso, así que aquí compete hablar sobre la función que acaba con la batería de tu celular.

¿Cuál es la función que acaba con la batería de tu celular?

Empecemos por algo sencillo y práctico: el uso de aplicaciones y servicios como puede ser Google, llevan a que la batería de tu celular se agote más rápidamente. Y no importa que no los uses, ya que el solo hecho de que estén en tu dispositivo lleva a que consuman datos en segundo plano para mejorar el rendimiento del dispositivo y claro, como consecuencia inevitable está el hecho mismo de que tu celular va funcionando con más lentitud.

Dicho lo anterior, hay una nueva función habilitada en un segundo plano y esa es Uso y Diagnóstico, la misma que puede agotar la batería de tu celular. A partir de este elemento, puedes recopilar información y enviarla a Google como el nivel de batería, frecuencia con la que uses tus aplicaciones, calidad y duración de las conexiones de red, datos móviles, Wi-Fi y hasta el mismísimo Bluetooth.

Destaquemos que esto se implementa para personalizar los servicios de Google cómo mejorar los productos y servicios de todos los usuarios.

Dicho esto, si quieres desactivarla, pues crees que no es tan necesaria, entonces debes seguir estos pasos: acceder al apartado de Ajustes en tu celular, seleccionar Google, hacer clic en el menú de los 3 puntos y presionar en Uso y Diagnóstico, desactivarlo y con eso será suficiente.

Considera que si haces esto, no hay problema alguno para tu aparato como la implementación que le des, pues podrás seguir disfrutando de los servicios y aplicaciones que pueblan a tu teléfono.