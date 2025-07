¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity México 2025 hoy 13 de julio?

Estamos a punto de arrancar con el programa 16 de MasterChef Celebrity Generaciones y también nos encontramos a solo 3 domingos de conocer al ganador. Fueron 20 celebridades las que decidieron empezar este gran reto y emprender una gran aventura, pero hoy solo quedan los mejores 5 de la competencia.

Las sorpresas no han parado y es por eso que hoy, el Top 5 del reality de cocina se enfrentará a su examen final, el cual no será nada fácil. ¿Ya tienes a tu favorito para la final de la temporada?

¿Quién salió de MasterChef Celebrity este domingo 29 de junio?

En el programa 15 del pasado 6 de julio, le dimos la despedida a nuestra querida Bárbara Torres quien hizo un gran trabajo en la cocina más famosa de México, pues aunque muchas veces no creía en ella misma, logró impresionar en varias ocasiones a los chefs y también al público, quien la apoyó cada fin de semana.

¿Quieres saber quién será el eliminado de esta noche? No te pierdas la transmisión en vivo por la señal de Azteca UNO en punto de las 8:00 p.m. y si no te encuentras en casa no te preocupes, nos puedes seguir desde tu celular en la App EN VIVO de TV Azteca o por nuestro Sitio Oficial, donde tenemos contenido totalmente exclusivo de los participantes y los chefs.