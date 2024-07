¿Gabriel Soto terminó con Irina Baeva por mensaje de texto ? Esto se sabe

El rompimiento de Irina Baeva y Gabriel Soto se veía venir, mientras comenzaba el rumor de que él tenía un romance con Cecilia Galliano, ambos decían que todo se trataba de una estrategia para lograr captar la atención de la gente y acudieran a la obra donde actúan.

Maribel Guardia en defensa de Irina Baeva tras rompimiento con Gabriel Soto [VIDEO] Maribel Guardia sale en defensa de Irina Baeva tras su rompimiento con Gabriel Soto. Además, Eric del Castillo festejó sus 90 años de edad y mucho más.

Hace unos días se entrevistó a Cecilia cuestionando su opinión sobre la relación que mantenía su “amigo” y compañero de obra con Baeva, a lo que la argentina de 42 años respondió que ella no era amiga de la rusa; incluso se le pudo ver un semblante poco empático ante la situación y sus declaraciones firmes.

Por otro lado, cuando se entrevistó a Gabriel preguntándole por su aún relación con Baeva, él respondió que los dos se encontraban en proyectos diferentes y no dijo nada más sobre el tema. Sus gestos y semblante del actor denotaban molestia y para muchos, una relación que iba en picada.

Además, el fin de semana pasado se pudo ver a la rusa acudiendo a una función de la obra de teatro donde actúa su (ahora ex), Gabriel Soto, pero no quiso acercarse a la prensa para declarar o dar entrevistas. ¿Sabía lo que le iban a preguntar? ¿O simplemente fue que no se quiso meter en rollos por el tema tan “caliente” que existe con la obra Aventurera, de la que es protagonista?

Gabriel Soto terminó con Irina Baeva por mensaje de texto

Recientemente se dio a conocer un fuerte rumor que da mucho que pensar y que para muchos puede ser cierto, pues se dice que Gabriel Soto terminó la relación con Irina Baeva por medio de un mensaje de texto. Esta teoría es la acertada para bastantes fanáticos del espectáculo y de los actores que ahora son exnovios.

La fuerza de este rumor ha crecido potencialmente, gracias a que el comunicado emitido de la separación entre Baeva y Soto fue por medio de las redes sociales de Gabriel. Irina no ha declarado nada a la prensa, ¿será que haya sucedido esto por medio de un mensaje de WhatsApp?

Esta declaración fue en un programa vespertino, donde el comunicado Luis Alfonso Borrego reveló que supuestamente Gabriel Soto le informó sobre la decisión de publicar su ruptura con Baeva por medio de redes sociales y de forma propia, sin consultar a ella.

Gabriel le informó a Irina Baeva de su ruptura por mensaje de texto. Él emitió por su propia cuenta el comunicado, e Irina pues no ha tenido una respuesta.

Declaró el comunicador.

Te puede interesar: Así fueron los últimos días de relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ¿Cecilia Galliano es la tercera en discordia?

Exnovio de Irina Baeva revela secretos de ella

Quien también ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, es Alfredo Abundis, exnovio de Irina Baeva, y según él, la primer pareja que tuvo la rusa cuando llegó a México hace aproximadamente cinco años.

Uno de los más recientes, revela que el actor David Zepeda pretendía a Irina Baeva, aunque ella no caía en su juego ni seguía con las peticiones o propuestas que él le hacía.

Tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que la chuleaba mucho, le decía: “Estás hermosa, estás bellísima”.

Aunque según él, dice que no hubo infidelidad por parte de Baeva, pues ella nunca continuó con esas insinuaciones. Además, agregó que por ello y muchas otras cosas más, decidió tomar la decisión de terminar la relación. “Yo estaba dando, dando y dando, puros sacrificios y ella no.”

¿Será que Irina Baeva haya sido culpable de que Gabriel Soto decidiera terminar con la relación? Solo ellos saben, pues se les vio muy felices hace meses, incluso él ya le había dado un anillo de compromiso .

También te puede interesar: Así anunciaron Gabriel Soto e Irina Baeva que su relación terminó