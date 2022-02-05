Gabriela Goldsmith comparte las enseñanzas que le dejó su fallecida madre.

Este jueves, Gabriela Goldsmith acudió a una famosa funeraria a darle el último adiós a su madre María del Carmen Concepción Wash, quien murió a la edad de 90 años por una causa que no quiso dar a conocer la actriz; no obstante reveló que le dejó grandes enseñanzas en la vida.

"Muchísimas, el ser una mujer aguerrida, valiente, su excesiva honestidad a veces impresionaba a la gente y la tengo puesta en el corazón, mi adoración es mi mamá y qué te puedo decir, puedo decir muchas cosas", reconoció Goldsmith.

"La verdad no había querido dar ninguna entrevista, pero es una manera también de hacer público un homenaje, que para mí eso es lo que representa estar hoy velando a mi mamita, es darle homenaje a una mujer noble, maravillosa, que para mí es un ejemplo y que vive en mi corazón y en mi mente por siempre", dijo visiblemente conmovida la actriz.

Si bien no quiso dar muchos detalles del deceso de su progenitora, la histriona sí reconoció que su madre estuvo internada en el hospital alrededor de dos meses y medio.

"No quiero ahondar porque eso es entrar en un terreno que no quiero tocar, yo creo que lo importante es el homenaje al ser maravilloso que tengo la dicha de tener, porque sigue siendo mi madre", expresó.

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La madre de Gabriela Goldsmith descansará con sus padres

Respecto a lo que será de los restos de la madre de Gabriela Goldsmith, la actriz confirmó que descansará con sus padres.

"Ella siempre quiso estar con mis abuelitos y mis abuelitos la están esperando, entonces pues va a estar al lado de ellos", cerró.

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