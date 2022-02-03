Ex de Fernando Carrillo tacha al actor de “inmoral” y “convenenciero”.

Desde diciembre pasado, el actor de origen venezolano Fernando Carrillo regresó a su patria junto con su pareja Gabriela y su pequeño hijo Milo, pues los tres graban un reality sobre su vida.

Durante este tiempo, el actor se ha desvivido en compartir en sus redes sociales lo que según él, es la realidad de su país, el cual desde hace más de 20 años se encuentra bajo un régimen político austero que ha obligado a millones de personas a huir para buscar una vida mejor.

Paradójicamente, Fernando Carrillo lo presume como un paraíso, asegurando que quienes no han querido crecer y triunfar, es por flojera, falta de ingenio e imaginación.

Sus aseveraciones han causado indignación entre sus seguidores, pero es Margiolis Ramos, madre de su hijo Ángel Gabriel, también de origen venezolano, la que no se queda callada y tacha a Fernando Carrillo de “inmoral”, “convenenciero” y hasta de “prostituirse” con el actual gobierno venezolano.

Yo soy venezolana y como venezolana, me duele mi país. Me duele que él sea tan inmoral e irrespetuoso con la mayoría de las venezolanas que estamos sufriendo. Hay muchas venezolanas que han perdido a sus hijos por desnutrición… hay viejitos, jubilados, niños y tanta gente que ha salido del país y perdido la vida en busca de una oportunidad

Él dice que Venezuela está bien, pero solo es una cúpula muy pequeña. Me parece inmoral que este señor vuelva a prostituirse con este régimen, cuando en otras oportunidades siempre está donde le conviene

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Margiolis Ramos asegura que Fernando Carrillo no le da pensión a su hijo

Esta situación no es ajena a su hijo Ángel Gabriel, quien lleva meses sin hablar con Fernando Carrillo.

Nosotros estuvimos enfermos, nos dio COVID-19, pero él no sabe si su hijo comió o no comió… mi hijo siente vergüenza de su padre

Es doloroso como mamá… mi hijo me ha dicho ‘tengo miedo de parecerme a mi papá’. Es triste escuchar eso, pero es un niño que está rodeado de amor y que no le falta nada

Y aunque Fernando Carrillo se ha negado a cumplir con la pensión alimenticia que el gobierno norteamericano le ordenó pagar, según él, ese dinero está en un fideicomiso que le otorgará a su hijo cuando cumpla la mayoría de edad.

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