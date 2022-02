Gaby Ramírez presume su lado más sexy desde la bañera. (FOTO)

Nuestra conductora de Venga la Alegría, Gaby Ramírez, cautivó a todo Instagram con una foto desde la bañera, donde sacó su lado más sexy con un gran look.

Los televidentes de nuestro matutino quedaron cautivados con la imagen de la hermosa conductora de televisión, pues quedaron impactados con su belleza.

Fue a través de su cuenta personal en Instagram, donde Gaby Ramírez compartió una fotografía posando desde la tina y causó miles de “me gusta”.

En la publicación se ve a la presentadora de Venga La Alegría Fin de Semana en el interior de la tina, con un entallado look con el que presume sus encantos, como unas tonificadas piernas y un escote de ensueño.

Gaby Ramírez con su look Garibaldi

“Yo tengo una bolita que me sube y me baja ay, que me sube y me baja”, puso como pie de foto Gaby Ramírez a la sexy foto.

En la instantánea, nuestra querida presentadora emuló un look como el que usaban las integrantes del grupo Garibaldi en los años noventa. Y es que en la semana, fue en Venga la Alegría donde se hizo un homenaje a Garibaldi encabezado por Sergio Mayer, quien fuera uno de los integrantes del emblemático grupo.

Para la ocasión, Gaby Ramírez usó un traje negro con aplicaciones doradas y muy corto, mismo que contrastó con unas largas botas de ante en tono rojo.

La publicación suma más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios que destacan lo bien que luce con ese look del famoso grupo.

