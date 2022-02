Lyn May revela supuestos amoríos con Vicente Fernández: “Los camerinos se prestaban para todo”.

Siempre hablando abiertamente respecto a cualquier tema, Lyn May sorprendió al asegurar en exclusiva para Venga la Alegría que tuvo amoríos ni más ni menos que con Vicente Fernández cuando ambos eran muy jóvenes.

"Éramos muy jóvenes, entonces pues en en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo”, recordó la vedette en una declaración que sin duda levantará la polémica en el medio del espectáculo.

“Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra”, reveló la atrevida vedette.

Lyn May buscar hacer realidad su sueño con Bad Bunny

Por otro lado, hablando del presente, Lyn May aseguró que busca hacer realidad su sueño con Bad Bunny, pues le encantaría poder grabar un tema con él e incluso ya tiene su estrategia preparada para poder abordarlo.

“Me encantaría, pero te imaginas, está en el cielo para mí ahorita, él es lo maximo. Yo quiero ir a verlo a Los Ángeles, tocarle su puerta y decirle: ‘Oye quiero grabar un disco contigo', imagínate... es un sueño”, confesó la vedette.

Lyn May se sorprendió de la rapidez con la cual Bad Bunny agotó los boletos para su concierto en la Ciudad de México, pues aunque quiere trabajar con él, no le parece que sea tan agraciado físicamente como para provocar ese furor.

“Viene hasta diciembre y ya no hay boletos, ¿qué es lo que hace?, ¿por qué lo siguen tanto? Yo no lo veo tan guapo, tan así tan Jorge Rivero en sus tiempos o Andrés García en sus tiempos, no... algo ha de tener escondido que la gente lo sigue”, dijo la bailarina.

Lyn May tuvo una presentación diferente para ‘La mucura’.

