Gael García habla sobre la demanda que ganó en contra de una empresa de Whisky.

Gael García Bernal y Diego Luna salieron airosos de la demanda que interpusieron contra la marca de whisky escocés Johnnie Walker después de que esta utilizara la imagen de los “charolastras” en una campaña publicitaria titulada Caminando con gigantes, entre 2010 y 2011.

La resolución se dio diez años después, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de los actores mexicanos que la marca ya mencionada los indemnizara por el uso indebido de su imagen y así pudieran recibir el 40% de las ventas de dicho whisky durante el mismo periodo de tiempo.

En enero de 2022, la SCJN desestimó el último recurso de impugnación de Diageo México (empresa que distribuye el whisky en nuestro país) por el pago de la indemnización a los actores; sin embargo, fue improcedente y reiteró su fallo a favor de los actores.

Gael García Bernal habla de lo sucedido

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Gael García Bernal habló de lo sucedido con la empresa ya referida que usó su imagen y la de Diego Luna sin su autorización.

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“Pues para los artistas y para cualquier persona que no le hayan pedido permiso una trasnacional para hacer algo con su imagen, o sea, para hacer un comercial con su imagen, eso es terrible".

“Me siento muy agradecido con el trabajo que han hecho el cuerpo de abogados que se han dedicado a esto también porque también es un precedente y le va a servir a muchísimas personas para que no las pisoteen y sobre todo eso, que llega a haber estas trasnacionales que defienden de alguna manera como que la legalidad y a la hora de la hora terminan haciendo los peores manejos”, añadió.

¿Qué dijo sobre su papel como el Hombre Lobo de Marvel? Hace meses se dio a conocer que Gael García será el primer actor mexicano que interpretará al Hombre Lobo en el Universo de Marvel para un especial de Halloween que se estrenará este 2022 para una plataforma de contenidos, desafortunadamente el actor no habló mucho sobre el tema ya que lo tiene prohibido por el momento.

Por último, García Bernal reveló que le gustaría trabajar con Guillermo del Toro, con quien cantó gustosamente durante el Festival de Cine de Cannes, en Francia. “Ojalá, estaría divertidísimo trabajar con él, uy, me encantaría”.