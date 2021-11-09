FOTOS | Gael García está listo para aullar y dar vida al Hombre Lobo.

Cada vez más mexicanos están triunfando en el mundo de los superhéroes, lo vimos recientemente al ver a Salma Hayek en Eternals y a Joaquín Cosío en Suicide Squad, y ahora será el turno de Gael García, quien dará vida al Hombre Lobo.

Será en un especial de terror del Universo Cinematográfico de Marvel, que el actor interpretará a una versión del personaje Hombre Lobo.

Mira la galería completa.

Anteriormente también sonaba el nombre de otro mexicano para interpretar el icónico personaje: Tenoch Huerta, sin embargo, varios medios estadounidenses confirmaron que será Gael el que se unirá a Marvel.

La producción en la que estará el también productor, comenzará a filmarse en los primeros meses del 2022 y no se estrenará en la pantalla grande, pues se transmitirá directamente en Disney Plus, según señalaron medios especializados.

Te puede interesar: Bella de la Vega busca novio en redes sociales y después se arrepiente.

¿De qué se trata?

La historia podría estar inspirada por la saga de relatos Werewolf by Night, se dice que el socio de Diego Luna podría interpretar a Jack Russell o Jake Gomez.

“Jack Russell fue creado por Gerry Conway y Mike Ploog basado en conceptos de Stan Lee y Roy Thomas, y apareció por primera vez en un número de 1972 de Marvel Spotlight. Russell protagonizó una serie aún en curso Werewolf by Night, que se publicó en 43 números y terminó en 1977”, indicaron algunos medios.

Jake Gomez fue presentado el año pasado en Werewolf by Night (Vol. 3). En el pasado se han hecho algunas menciones del personaje de Marvel en el que está basado este nuevo hombre lobo, pero no se ha visto ni en el cine ni en la pantalla chica.

Te puede interesar: Bella de la Vega cree tenerlo todo para OnlyFans, ¡ya tiene cuenta!

De acuerdo con Variety, el especial de Halloween en el que participará Gael García Bernal, podría ser el último proyecto de Marvel Studios en Disney Plus.

La última película en la que participó el también productor fue en Old de M. Night Shyamalan, y próximamente estrenará la serie en la pantalla chica.

Hasta el momento Gael García no ha hecho comentarios sobre su introducción al mundo cinematográfico de Marvel.