FOTOS| Sexto Concierto de La Academia 2024 ¡Vivimos un concierto histórico!

Sin embargo, la recepción de la actuación fue mixta, pues la crítica Lola Cortés expresó que no le gustó mucho la nueva versión del tema, aunque reconoció el esfuerzo y la dedicación de Mar. Espinoza Paz ofreció comentarios constructivos, señalando que siempre percibe a Mar con un semblante de tristeza y sugiriendo que esto podría influir en su desempeño. Mientras que el juez de hierro, Arturo López Gavito, mostró su descontento, al opinar que Mar no logró conectar con la canción debido a un arreglo que consideró fuera de lugar. Afirmó que este tipo de canciones no deberían ser modificadas, destacando su crítica hacia la interpretación de Mar.