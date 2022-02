FOTOS | Los signos del zodiaco más infieles.

Procuran ser sigilosos y a la vez seductores por cualquier medio.

Te decimos quiénes son los signos del zodiaco más infieles y cómo suelen engañar a sus parejas.

Sagitario: La mujer y el hombre Sagitario, son almas libres, amantes de la diversión y el sexo. Si han engañado a su pareja, no temen en decírselo, ya que no les gustan los secretos, son algo insensibles si tienen esta peculiaridad de ser infieles, por ello jamás les dolerá ser sinceros y cambiar de pareja muchas veces al mes. Muchos adoran visitar nuevas ciudades o países, les encanta compartir sus noches de pasión con personas que no son cercanas a su entorno.

Leo: El hombre Leo es un magnífico seductor, gusta mucho de publicar sus fotos íntimas en redes, con el propósito de encontrar pareja para un momento. En la relación, si puede llegar a ser fiel, pero el instinto machista es parte de su naturaleza. Es muy común que cuando terminen una relación, sea porque ya tienen a alguien más.

Tauro: El hombre Tauro es bastante territorial, por ello, gusta de tener muchas mujeres y siempre está a la espera de más. Quiere todo para él y suele deslumbrarse por mujeres que se ejercitan mucho, y de cabello oscuro, difíciles y totalmente pasionales. ¡Mucho cuidado antes de casarte con un Tauro! Checa y conoce bien sus intenciones.

Escorpio: Ten mucho cuidado con la mujer Escorpio, en general, es ella quien suele ser más de ojo alegre. Aunque tenga pareja, estará siempre al pendiente de conocer alguien que supere a su amado en cuanto a lo físico. Suele buscar prospectos en lugares como bares o gimnasios, ya que busca diversión y belleza. Si estás en una relación tóxica con una Escorpio, sal de ahí, no te espera nada bueno.