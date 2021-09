FOTOS: Yahir muestra envidiable figura luego de 10 años de entrenamiento.

El cantante Yahir lleva 10 años haciendo ejercicio y los resultados se ven. Su entrenamiento es intenso y la dieta, inflexible. Comenta que no sufre y que está muy enfocado.

La carera de un artista es complicada. Se requiere disciplina, constancia y un poco de suerte. La fama, en casos llega de manera efímera, apareciendo como un pestañeo. El camino al éxito es largo y laborioso. Hay pocos elegidos que logran llegar y mantenerse.

El camino a la fama está acompañado de la exigencia de no envejecer pronto. Hay quienes eligen las cirugías, otros más valientes, el ejercicio. Dicho es el caso del cantante Yahir.

A Yahir nadie le ha regalado nada, ni en su carrera ni en la vida. Por ello no es raro ver la figura que ha conseguido a sus 42 años de edad. Se encuentra fuerte, muy fuerte. Los resultados han llegado luego de haber entrenado por más de 10 años seguidos.

Tanto para él, como para otros, no hay atajos. Verse con un cuerpo escultural es consecuencia de una dieta sana y ejercicio constante. Se dice fácil, aunque para la mayoría de personas no lo es. En la mentalidad del artista, disfrutar el proceso forma parte fundamental de su transformación. Incluso, aclaró en una entrevista para Ventaneando que no sufre los entrenamientos, por lo contrario los disfruta.

Estos últimos años, Yahir se ha exigido al máximo. El cantante contrató a un entrenador que lo ha llevado al máximo, sacando su mejor versión. Y a pesar de que por edad ya no se encuentra en potencial máximo, son muchos los compañeros de carrera que quisieran verse así.

Yahir es un ejemplo claro de que los objetivos se pueden lograr. La disciplina y constancia son factores muy importantes a tomar en cuenta cuando lleves a cabo cualquier actividad. En el ejercicio no son excepción, es cuestión de metértelo en la cabeza y llevarlo a cabo.