FOTOS: María José Magán confesó su gusto por las situaciones paranormales.

La actriz también nos reveló los detalles de la nueva serie que protagoniza, ‘Un Día Para Vivir’, y nos dio los detalles de su trabajo.

Nuestra casa TV Azteca regresa a las producciones originales con una nueva serie llamada ‘Un Día Para Vivir’ protagonizada por María José Magán, quien nos revela los detalles de su trabajo.

“Ya con esta serie, espero, que a todos se les quite un poquito el miedo a la muerte, por favor, porque es un personaje muy, muy irónico, cínico, presentan la muerte de otra manera, yo creo que nada iguala a como todos se lo imaginan o a lo mejor sí, no sé. Porque cada uno la ve, se la imagina de la manera que se la quiera imaginar a la muerte, teniendo sus experiencias, pues creo que es una serie como lo decía en la entrevista, que llega en el momento perfecto para darle un mensaje a la gente de que no le tengan miedo a la muerte.”

Su papel será fundamental, pues ella sale como la muerte en cada uno de los capítulos de una forma que nadie se espera.

“Me les aparezco en el momento en el que menos piensan los televidentes y, en el que menos piensan los personajes. Sí, en cada capítulo me le presento al protagonista para decirle que tiene 24 horas para solucionar su asunto pendiente y, si lo solucionan puede que le dé un tiempo extra o a veces lo solucionan y no hay tiempo extra, eso se lo digo al final del capítulo cuando los llevo al limbo porque a todos los llevo al limbo…"

María José Magán reveló que tiene un fuerte gusto por las situaciones paranormales, por lo que disfrutó mucho su trabajo.

“A mí me encantan todos esos temas de todo lo extranormal, paranormal, de la muerte, leo mucho sobre eso porque me llama mucho la atención, sobre todo de las vidas pasadas, siempre me han llamado la atención esos temas, pero ahora, si veo la vida, sobre todo la vida, de una forma diferente, la muerte nunca me ha dado miedo, me da miedo la muerte de un ser querido, pero más que nada es el sufrimiento por la muerte de un ser querido. Sí veo la vida de otra manera y ojalá que, lo que aprendí yo leyendo cada libreto porque, además, los escritores tienen una creatividad maravillosa, cada vez que leí un capítulo, yo decía: ‘claro, tengo que poner en práctica esto’, ojalá que, a través de este personaje, le mande esos mensajes que yo recibí al leer los libretos de esta gran serie porque da muchos mensajes acerca de la vida…"

