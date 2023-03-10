Galilea Montijo anuncia su separación de Fernando Reina Iglesias.
Luego de varios rumores en redes sociales, Galilea Montijo ha confirmado que decidió separarse de su pareja, tras 11 años de matrimonio y un hijo.
Tras varios meses de muchos rumores en las redes sociales, la mañana de este viernes Galilea Montijo por medio de un comunicado en sus redes sociales anunció que se separó de su esposo Fernando Reina Iglesias, luego de 11 años de matrimonio.
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Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19, ocasionó diferendos entre nosotros…
En otra parte del comunicado, la presentadora de televisión afirmó que han tomado caminos distintos, pero que siempre van a seguir siendo una familia para su hijo, al mismo tiempo pide respeto y privacidad para el proceso que enfrenta.
El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos en criar a nuestro hijo… El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido…
¿Qué conductoras han anunciado recientemente su separación?
Hace unos días, Andrea Legarreta y Erik Rubín usaron el mismo medio para informar que tenían cinco meses separados, pero que iban a seguir siendo amigos y compartiendo negocios juntos. Sin embargo, el tema ha causado muchas especulaciones en redes sociales, pues hay quienes afirman que todo fue ocasionado por Apio Quijano, aunque los famosos ya salieron a desmentir dicha información.
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Del mismo modo, su compañera Tania Rincón reveló que había tomado la decisión de terminar su matrimonio con Daniel Pérez con quien tuvo una relación por 15 años, aunque al igual que sus colegas la conductora afirmó que la decisión fue tomada en buenos términos.