Exatlón All Star EN VIVO: ¿Quién gana la Gran Final este viernes 19 de mayo?

Exatlón All Star llega a su final este viernes 19 de mayo después de muchas semanas de competencia y un gran nivel de los atletas que fueron parte de esta segunda edición.

Programa 18 mayo 2023 | Batalla por el blindaje de Exatlón All Star.

Solo tres leyendas quedan en el reality más demandante de la televisión mexicana, quienes buscarán esta noche el ansiado trofeo de campeón que reconoce al mejor y un gran premio económico que está en juego.

Te puede interesar: Exatlón All Star: “La Bestia” se queda con el tercer lugar. (VIDEO)

¿Quién ganó la final de Exatlón 2023?

Decir quién gana Exatlón All Star es complicado, pues se encuentran tres grandes competidores. Por un lado está Mati Álvarez, ganadora de la tercera temporada, la edición Titanes vs Héroes y la Exatlón Cup. Cuenta con las credenciales y calidad para ser la ganadora.

Koke Guerrero, campeón de la quinta temporada y la primera edición All Star, es otro de los finalistas. El “Hechicero del Aire” se perfila para obtener otro título. Finalmente pero no menos importante La Bestia, que si bien no ha ganado un trofeo, es el atleta con más semanas en Exatlón y uno de los más queridos.

Tras grandes carreras, Koke se consagró campeón de Exatlón All Star luego de vencer a Mati, en unos enfrentamientos que sacaron chispas y que al final le dieron la victoria al “Hechicero del Aire”.

¿Cuál es el premio del ganador de Exatlón 2023?

El ganador obtendrá un premio de 2 millones de pesos, una suma con la que el atleta que triunfe esta noche puede cumplir sus sueños.

Te puede interesar: Exatlón All Star EN VIVO: Los mejores memes de la final.

¿Cuándo y a qué hora es la final de Exatlón All Star México?

No te olvides de ver la gran final de Exatlón All Star esta noche a las 8:30 p.m. por Azteca UNO y descubre al ganador de la actual temporada.

¿Quién gano la primera edición de Exatlón All Star?

Recordemos que la primera edición All Star de Exatlón fue ganada por Koke Guerrero, quien ahora buscará el bicampeonato.

¿Quién se quedó con el tercer lugar de Exatlón All Star?

David Juárez “La Bestia” fue quien se quedó con el tercer lugar en la competencia después de no superar a Mati y Koke.

¿Quién se quedó con el segundo lugar en Exatlón All Star?

La gran campeona de la marca, Mati Álvarez, se quedó en segundo lugar, con lo que dejó claro que es la atleta más dominante de la historia en las tierras y playas de República Dominicana.