¿Los gatos tardan mucho en olvidar a sus dueños? Esto sabemos.

Los gatos son animales envueltos en misterio por su comportamiento independiente y no tan afectuoso como el de los perros. Sin embargo, esto no significa que los “michis” no sientan cariño por sus dueños o los olviden con facilidad. Pero, ¿los gatos tardan mucho en olvidar a sus dueños?

Jacob Hawthorne, quien es un médico veterinario, explica a otros medios de información que los gatos pueden no ser tan efusivos con sus dueños, pero eso no significa que los olviden. En este sentido, el vínculo y la amabilidad del gato juegan un papel crucial en este proceso. Además, se cree que la mayoría de los felinos extrañan a sus dueños cuando no están presentes.

¿Qué influye en la memoria de los gatos?

Para saber si los gatos tardan mucho en olvidar a sus dueños, debemos tener en cuenta que depende de varios factores como el vínculo establecido, su capacidad cognitiva y la atención recibida. Además, el experto animal menciona que los felinos pueden recordar a las personas, incluso luego de años sin verlas y pese a que los cachorros suelen tener una capacidad de recuerdo menos desarrollada.

Sin embargo, la memoria a corto plazo de los gatos es sorprendentemente buena; ya que, se ha demostrado que pueden reconocer y recordar a los humanos, incluso después de un solo encuentro. De igual forma, su memoria a corto plazo puede durar hasta 16 horas, lo que les permite recordar lugares de caza o la ubicación de su comida.

Los gatos tienen una corteza cerebral con alrededor de 300,000 neuronas, lo que les permite mantener recuerdos de las personas con las que conviven durante años, según especialistas.

En última instancia, el nivel de olvido de un gato está influenciado por su temperamento, edad y la relación con su propietario. Por lo tanto, los gatos tardan mucho en olvidar a sus dueños si son tratados con amor y respeto, lo que significa que pueden guardar recuerdos negativos cuando son maltratados.

